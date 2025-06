Nintendo Switch 2 : Activision/Xbox n'a pas oublié ses promesses concernant Call of Duty

Lors de l'affaire ABK et pendant que la guerre faisait rage entre PlayStation et Xbox, Nintendo qui n'avait rien demandé dans l'affaire s'est vu promettre l'arrivée de la franchisesur ses supports, chose qui n'est pas arrivée depuiset ça date quand même de 2013.Mais voilà, si le timing de lancement de la Switch 2 ne lui laissait pas d'espoir pour, on est en revanche surpris qu'elle ne semble toujours pas concerné parpourtant également annoncé sur les retraitées PlayStation 4 et Xbox One. Interrogé sur le sujet par Eurogamer, Activision préfère éviter de trop en dire mais assure néanmoins que l'entreprise reste engagée à porter la franchise chez Nintendo, et d'ailleurs que Treyarch comme Raven Software travaillent dessus. Un espoir subsiste donc, en espérant tout de même que les mecs ne sortiront pas le joker « Cloud » pour aller plus vite.