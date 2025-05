[RUMEUR] Bientôt des nouvelles de Bioshock [RUMEUR] Bientôt des nouvelles de Bioshock

Officiellement, le prochain Bioshock est en développement depuis plusieurs années, et on ne sait rien de plus si ce n'est qu'il tournera sous Unreal Engine 5. Et après une longue attente, la franchise pourrait bien faire son retour dans le cadre du Summer Game Fest ou pas loin, du moins selon les sources de MP1st indiquant qu'une importante annonce aura lieu « avant la fin de l'été », sans avoir la capacité de spécifier autre chose que des liens évidents avec la fameuse cité Rapture.



Ce qui n'aide pas vu que cela peut correspondre à :



- Bioshock 4 s'il joue la carte du soft reboot.

- Une version RTX de Bioshock premier du nom.

- Un remake du premier Bioshock ?

- La fameuse adaptation Live sur Netflix, annoncée il y a 3 ans.



Dans tous les cas, une remise en avant de la franchise serait bienvenue, en attendant des nouvelles du projet Judas de Ken Levine.