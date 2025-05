The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered fait une entrée remarquée sur le classement US

En attendant le rapport plus complet et détaillé d'ici la fin du mois, Circana/NPD nous apprend que pour ce qui concerne le marché US,est un indéniable GROS succès : juste pour sa semaine de lancement, le joli lifting servi par Virtuos se classe comme le 3e plus gros succès de l'année aux USA… sachant qu'on parle de valeur de ventes (revenus en $) et non d'unités.Une vraie performance quand on sait que :- Le jeu est disponible dans le Game Pass PC comme Xbox où les données ne sont évidemment pas prises en compte.- Il est vendu environ 30 % moins cher que la majorité des titres.Les deux premiers du classement restent actuellementet