Daniel Vavra (Kingdom Come Deliverance II) veut croire aux bienfaits de l'IA pour le développement Daniel Vavra (Kingdom Come Deliverance II) veut croire aux bienfaits de l'IA pour le développement

Maintenant que tout le monde creuse sur le sujet, ce n'est plus une honte pour un développeur d'avouer regarder ce que peut faire l'IA dans le secteur JV, et c'est Daniel Vavra (directeur créatif de la franchise Kingdom Come Deliverance) qui aujourd'hui place de nombreux espoirs dans cette technologie, pas tant pour un soucis d'économie mais de « temps ».



Car ce n'est un secret pour personne, les AAA(A) prennent de plus en plus de temps à arriver, et Daniel Vavra montre toute sa frustration d'avoir une tonne d'idées, parfois de l'ampleur de Kingdom Come justement, mais qu'à bientôt 50 piges et déjà des problèmes de santé liés au stress des gros chantiers, le temps viendra un jour à lui manquer.



« Je suis vraiment frustré que les jeux prennent autant de temps à être développé. J'ai aujourd'hui plus d'idées que de temps pour les concrétiser, et j'aimerais vraiment pouvoir les mener à bien. Pouvoir développer correctement, de manière moins chaotique qu'actuellement. J'espère que la révolution de l'IA nous aidera à aller dans ce sens, sans demander à être remplacé, mais assisté. Bien des choses pourraient devenir plus simples et plus rapides. »



On peut au moins se rassurer en se disant qu'avec Warhorse, ça ne devrait pas être sur la narration que l'IA viendra poser son empreinte.