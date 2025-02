Kingdom Come Delivrance : le 2 fait donc plus de 2 millions de ventes en moins de 2 semaines

C'était acté d'avance vu le dernier rapport d'Embracer, et c'est maintenant officiel :dépasse les 2 millions de ventes en moins de 2 semaines, surpassant de loin toutes les attentes des développeurs (le premier avait fait moitié moins sur la même période).Encore une fois, parce qu'on aime parfois remuer le couteau dans la plaie, cela prouvera à certains que, non, un RPG occidental n'a pas besoin de composante online ou de features GAAS pour se faire quelques billets dans le milieu. Et ce n'est qu'un début quand on sait queest parvenu à atteindre les 8 millions de ventes sur la longueur, grâce à son gros suivi (mais sans upgrade PS5/XBS) et surtout des promos massives.