The Alters prend aussi du retard

Encore un report, cette fois pour, ce jeu de gestion/survie annoncé en 2022 dont le scénario a de suite attiré la curiosité : on y incarne un employé random, seul survivant d'un crash sur une planète très hostile. Votre espèce de base (gigantesque et roulante) reste fonctionnelle mais a besoin de ressources pour avancer et si possible permettre de se barrer de ce caillou perdu de x galaxie.Coup de bol, la technologie de clonage à bord est toujours en état, et notre pauvre spationaute pourra petit à petit se constituer une grande équipe de « lui-même », mais avec des personnalités loin d'être toujours compatibles.Le titre était prévu pour ce premier trimestre 2025 (PC, PS5, XBS) mais 11 bit Studios s'est résolu à un nouveau retard, sans toutefois préciser de nouvelle fenêtre de sortie pour le moment.