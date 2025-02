Phasmophobia : 2 millions de ventes sur consoles Phasmophobia : 2 millions de ventes sur consoles

Pour Kinetic Games, Phasmophobia est une affaire qui roule toujours aussi bien avec désormais 2 millions de ventes pour les versions consoles (PS5, XBS, PSVR2) en un peu plus de 3 mois, titre pourtant encore en phase d'Early Access ayant déjà attiré plus de 20 millions de joueurs sur PC.



L'équipe partage sa feuille de route 2025 avec déjà une MAJ majeure dite « Chronicle », objet d'un remaniement du système d'enregistrement de preuves et des récompenses associées, ainsi que deux refontes de maps pour offrir de nouvelles zones et améliorations graphiques. Outre les events saisonniers, le titre horrifique aura également droit à une map totalement inédite (mais plus petite que la moyenne) et une autre refonte visuelle des avatars.