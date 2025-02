The Witcher IV : pour Daniel Vavra, CDPR prend des risques en se tournant vers l'Unreal Engine 5 The Witcher IV : pour Daniel Vavra, CDPR prend des risques en se tournant vers l'Unreal Engine 5

Pour d'évidentes raisons économiques, CD Projekt RED a fait le choix d'abandonner le RED Engine qui faisait la force de The Witcher 3 pour se tourner désormais vers le populaire Unreal Engine 5, nouveau socle du futur The Witcher IV.



Une potentielle erreur pour Daniel Vavra (réalisateur de Kingdom Come Deliverance II) qui indique que selon ses quelques contacts chez CDPR, si le moteur d'Epic est effectivement très souple et chargé en outils permettant de gagner du temps, « il n'est pas encore prêt » pour les grosses expériences AAA(A) à monde ouvert.



Bien sûr, les choses peuvent évoluer mais Daniel Vavra indique que ce n'est pas pour rien que, si l'Unreal Engine 5 a une haute popularité dans de nombreux genres généralement fermés, pour les jeux à monde ouvert, on remarque que la plupart des éditeurs préfèrent opter pour d'autres moteurs, souvent maisons. Il cite l'exemple d'Ubisoft avec son « Anvil » et son « Snowdrop », mais on pourrait aussi parler de Horizon/Death Stranding (Decima Engine), les jeux Rockstar (RAGE), les RPG Bethesda (Creation Engine) ou justement le CryEngine exploité dans Kingdom Come Deliverance II.



Bien avant The Witcher IV, nous verrons bien ce qu'il en sera pour Oblivion Remake (si confirmé).