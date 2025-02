Après Lies of P, Neowiz veut éditer le prochain jeu des créateurs de Dishonored Après Lies of P, Neowiz veut éditer le prochain jeu des créateurs de Dishonored

Après avoir signé un très bon coup en s'occupant de l'édition de Lies of P, l'entreprise coréenne veut diversifier ses intentions en allant jeter un œil du côté de l'occident, et annonce prendre en charge le prochain projet de Wolfeye Studios dont vous pouvez retrouver les concepts arts ci-dessous.



Car si le premier projet d'une partie des anciens d'Arkane (Weird West) était de l'ordre du C-RPG en vue du dessus, le prochain qui n'a pas encore de nom souhaite revenir à ce qu'ils savaient faire de mieux, donc de l'immersive-sim à la première personne façon Dishonored et Prey, mais avec une pointe de RPG et une ambiance très Fallout en apparence. Pas encore de date évidemment, mais une sortie prévue sur PC et consoles.