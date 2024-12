Terminator : un petit jeu 2D avant Survivors ?

L'actualité Terminator est majoritairement entre les mains de Nacon et sonà venir, sans oublier l'arrivée prochaine du T-1000 dans, mais il semblerait que Reef Entertainment à qui l'on doit le FPSait encore un mot à dire en venant de valider un nouveau titre auprès de l'organisme de classification australien :(PC, PS, Xbox, Switch). Rien de plus pour le moment, et il faudra donc attendre l'officialisation.Quant à, son Early Access Steam est toujours prévu pour 2025 avec le souhait d'une proposition craft/survie peu après le Jugement Dernier, où l'on tentera de rebâtir une communauté face à divers brigands et un (unique) T-800 invincible.