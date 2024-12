Game Pass : les premiers Call of en approche ? Game Pass : les premiers Call of en approche ?

Sur la longue liste de jeux Call of Duty, deux ont intégrés le programme Game Pass dont le Black Ops 6, et un certain espoir se lève en ce jour pour une nouvelle fournée à venir par l'inclusion préalable d'anciens épisodes sur le Microsoft Store PC :



- Call of Duty

- Call of Duty 2

- Call of Duty : United Offensive

- Call of Duty 4 : Modern Warfare



Rien ne dit encore officiellement que le service à abonnement sera concerné mais c'est exactement le même type de procédure que pour Crash Bandicoot Trilogy et Spyro Reignited Trilogy, donc les abonnes peuvent croiser les doigts pour une petite cure de nostalgie.