5 millions de joueurs pour Warhammer 40.000 : Space Marine II + upgrade PS5 Pro en approche

Les forces de l'Empereur continue de gagner en puissance : Saber Interactive annonce avoir dépassé la barre des 5 millions de joueurs sur, à ne pas confondre avec les ventes même si les chiffres doivent être très élevés (pas de Game Pass ni PS Plus ou autres ici).Pour fêter cela, on a droit à des informations sur le MAJ 5.0 prévu pour la première moitié de décembre et offrant les choses suivantes :- Une nouvelle opération (PVE) à haut level de difficulté- Compatibilité DLSS et FSR 3.0 sur PC- Compatibilité PS5 Pro (4K via le 1440p + 60FPS)Notons que la MAJ 5.0 supprimera en revanche la compatibilité des mods (skins) dans le matchmaking public pour éviter les instabilités. Aucun rapport donc avec la concurrence de la boutique officielle, même si le hasard fera qu'un nouveau pack sortira simultanément (aux couleurs des Dark Angels).