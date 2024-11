C'est terminé pour Tequila Works

Les quelques licenciements et l'annulation d'un projet (inconnu) pour consacrer toutes ses ressources sur un seul (inconnu) n'ont fait que reculer l'inéluctable échéance : le studio espagnol Tequila Works vient de déposer le bilan comme l'ont annoncé leurs deux fondateurs.Créé en 2009, la boîte s'était vite fait remarquer avec le sympathiquepuis le fameux casau financement déjà très compliqué, avant unlui aussi plutôt bon et le mauvais choix de, exclusivité Stadia avant de sortir discrètement sur d'autres supports. Le dernier fait d'armes aura été, spin-off parmi d'autres de la franchise League of Legends via une initiative de Riot Games aujourd'hui enterrée.