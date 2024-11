SEGA laisse également partir le studio Amplitude SEGA laisse également partir le studio Amplitude

SEGA continue son gros ménage en Europe où l'éditeur avait déjà procédé à plusieurs licenciements en début d'année et à la « revente » de Relic Entertainment (Company of Heroes, Dawn of War), les guillemets étant là pour préciser que le studio a racheté ses propres parts et droits pour redevenir indépendant.



Et sachez que c'est exactement la même chose qui vient d'arriver avec Amplitude Studios (Humankind, Endless Dungeon) qui vient de revenir autonome après un divorce tout juste annoncé par SEGA.



La firme du hérisson bleu n'abandonne pas les productions occidentales pour le moment, mais apprend juste à viser sur des valeurs sûres, dont Two Point Studios (Two Point Museum à venir en mars), Creative Assembly (qui a récemment officialisé une suite à Alien Isolation) et bien entendu Sports Interactive pour sa populaire franchise Football Manager.