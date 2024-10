Hazelight tease (vite fait) son prochain jeu Hazelight tease (vite fait) son prochain jeu

Votre serviteur râlait plus tôt cette semaine et ça doit être pour cela que Hazelight s'est ensuite empressé de donner des nouvelles de son prochain projet, avec un simple post sur X en plus de la photo ci-dessous permettant d'apprendre que :



- Toujours en partenariat avec Electronic Arts

- C'est une nouvelle licence

- S'appellera « S*** ******N »

- Sera évidemment un jeu orienté coop



Le reveal tombera avant la fin d'année, donc on imagine soit en décembre pour les Game Awards avec copain Geoff, tout en novembre pour fêter les 10 ans du studio, mais quoi qu'il arrive, un regard attentif sera fait après l'énorme succès de It Takes Two (20 millions de ventes).