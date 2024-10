20 millions de ventes pour It Takes Two !

Hazelight Studios a atteint avecun niveau que ni Josef Fares et Electronic Arts n'auraient pu imaginer même dans le meilleur des mondes : ce très agréable jeu en coopération vient de dépasser la barre des 20 millions de ventes. Alors oui, il faut aussi avouer que les promotions aident bien et même que c'est l'un des candidats favoris en la matière, car à l'heure actuelle, le titre se vend mieux dans sa deuxième moitié de vie que la première (22 mois pour atteindre 10 millions, 20 mois de plus pour doubler la mise).Par contre, nous sommes à la mi-octobre, et on n'a pas oublié la promesse d'un reveal cette année de votre prochain jeu les mecs...