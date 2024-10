IO Interactive se pose en éditeur surprise de Mindseye, le prochain Leslie Benzies (GTA)

On avoue ne pas savoir très bien où veut en venir Leslie Benzies et son, un gigantesque hub créatif façon UEFN de(en plus ambitieux, sur le papier), dont le studio comptait exploiter le moteur pour proposer sur la longueur ses propres jeux « Premium » au coeur même du Hub.(voir bande-annonce ci-dessous) faisait partie de ces « projets Premium » mais il semble y avoir un retour à quelque chose de plus terre-à-terre avec une distribution classique, et pas par n'importe qui : IO Interactive débarque en soutien en annonçant justement la création de la branche « IOI Partners » qui se chargera de l'édition de jeux tiers (incluant marketing, localisation, et tests qualité).On croise les doigts pour une bonne expérience, surtout que le projet sera naturellement attendu au tournant par les optimistes/pessimistes. On parle quand même d'une des anciennes pointures de Rockstar North (qu'il a quitté en 2016).