Epic Games pose les arguments de son Store mobile + nouvelle offre tiers sur PC Epic Games pose les arguments de son Store mobile + nouvelle offre tiers sur PC

L'heure approche pour l'arrivée des « gros » stores concurrents sur mobile et pendant que Xbox accuse un certain retard (c'était prévu de base en juillet, mais les tests ont commencé), Epic Games se prépare en promettant un déploiement d'ici la fin d'année avec les arguments suivants :



- Programme d'auto-édition pour les tiers

- Plusieurs fonctionnalités sociales

- Intégration de « jeux gratuits » comme sur PC

- Commission réduite pour les jeux sous Unreal Engine (là aussi comme sur PC)

- Entre 10 et 50 jeux tiers prévus d'ici la fin d'année (dont ARK Ultimate Mobile Edition)



Parallèlement, et parce qu'il est toujours aussi difficile de lutter contre Steam sur le marché PC, Epic pousse un peu plus loin son offre en baissant à 3,5 % (contre 5 % auparavant) la commission Unreal Engine pour tous jeux sortant Day One sur l'Epic Games Store, que ce soit exclusivement ou simultanément avec la concurrence.



Détail intéressant pour les plus gros comme les plus petits : cette baisse sous condition sera valable pour l'intégralité des revenus quel que soit le support. En gros, en prenant le cas d'un Lords of the Fallen 2 en simple exemple, s'il sort sur l'EGS en même temps qu'ailleurs, Steam inclus, les 3,5 % seront applicables pour CI Games même pour les revenus des versions PlayStation 5 et Xbox Series.