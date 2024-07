PLAION (Embracer) prend en charge édition et distribution de Marvel 1943 : Rise of Hydra

Embracer a beau s'être auto-dépiauté pendant des mois, le groupe reste très active et conscient que son calendrier d'origine va sérieusement morfler par la chute de ses effectifs/studios/licences, l'entreprise va combler ses trous AAA en allant directement à la recherche de perles rares.Et on peut sur le sujet les féliciter d'avoir récupéré (via sa branche PLAION) le partenariat « d'édition mondial » pour, la grosse production de Skydance chapeautée par Amy Hennig qui est parvenu à faire forte impression avec un simple Story Trailer. Il serait d'ailleurs temps d'en voir plus, le lancement étant prévu pour 2025 (et ce sera n'oublions pas une expérience purement solo).