Bioshock : le film toujours en chantier, malgré des ambitions encore revues à la baisse Bioshock : le film toujours en chantier, malgré des ambitions encore revues à la baisse

Coïncidence, c'est quelques jours après avoir appris officiellement le maintien du chantier de Bioshock 4 (nom provisoire) que dans le média d'à côté, on nous assure aussi bien la poursuite de l'adaptation « cinéma », les guillemets étant là pour préciser que l'on passera par Netflix.



C'est en effet lors d'une table ronde que le producteur Roy Lee est venu délivrer son rapport non sans la mauvaise nouvelle d'un budget plus restreint que prévu, comme le veut la nouvelle politique du service VOD souhaitant augmenter drastiquement ses marges, poussant d'ailleurs à viser des projets grands publics (plus l'audience est bonne, plus les salaires sont à la hauteur). Roy Lee parle désormais pour cette adaptation d'un « point de vue très personnel » en terme d'échelle, donc probablement quelque chose qui misera sur le scénario et la psychologie au détriment de l'action (et donc des effets spéciaux).



Pourquoi pas, même si l'on continuera de regretter les intentions initiales de Gore Verbinski il y a 16 ans, lui qui comptait nous faire une proposition aussi sanglante et violente que les jeux d'origine, avant de faire fuir Universal devant le budget demandé (le mec voulait quand même construire des plateaux de tournage sous-marins).