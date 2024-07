EA Sports FC 25 va enfin intégrer une option jusque-là manquante : les Pass payants

Précurseur dans l'annualisation des sorties comme des micro-transactions avec le mode FUT, la franchiseou plutôt désormaisétait jusqu'à présent passée à côté du système de pass saisonnier. Pas d'inquiètude,viendra réparer cela car si le principe existait déjà dans le précédent épisode mais totalement gratuit (quelle hérésie !), EA Sports ajoutera cette fois une nouvelle couche dite « Premium » donc payante.Le directeur de conception Richard Waltz (qui n'y est peut-être pour rien) essaye déjà de temporiser en déclarant que le Pass Premium n'aura apparemment d'intérêt que pour les joueurs de haut level, et qu'il n'y aura rien de plus que le modèle gratuit, juste en plus grande quantité (packs de joueurs à débloquer et options de personnalisation notamment). Pass qui resteront répartis dans les modes Clubs, Carrière et bien sûr FUT.