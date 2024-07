Charts US : Ghost of Tsushima VS Paper Mario Charts US : Ghost of Tsushima VS Paper Mario

L'heure est au nouveau bilan chez Circana/NPD pour parler des données du mois de mai aux USA car OUI, vous avez capté depuis un certain temps qu'il y a un sérieux retard dans le dépouillement mais on n'a rien de mieux. Donc voilà.



Et l'on va très vite passer le point hardware qui est toujours le même depuis le début d'année (PS5 1ère en unités et en valeur, Switch 2e en unités/3e en valeur, et inversement pour la Xbox Series), incluant la chute du marché avec 40 % de moins en revenus des consoles par rapport à il y a un an, et 30 % pour les 5 premiers mois de l'année par rapport à 2023. C'est la crise.



Ajoutons à cela que sur le même temps de carrière, la PlayStation 5 garde son avance sur la PS4 (de 8%) tandis que la Xbox Series continue d'accuser un retard sur la Xbox One (-13%), néanmoins on l'a déjà dit susceptible de changer : la Xbox One avait fait un super démarrage aux USA avant de s'effondrer totalement en milieu de génération.



Sur le software, on retiendra le bon lancement de la version Steam de Ghost of Tsushima : Director's Cut, dont la première place reste à relativiser : ça se joue à presque rien avec Paper Mario : La Porte Millénaire, alors que ce dernier n'inclus pas les données numériques.





MEILLEURES VENTES POUR MAI 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, Larian Studios et Epic Games)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Ghost of Tsushima : Director's Cut (+70)

2. Paper Mario : La Porte Millénaire (NEW)

3. Call of Duty : Modern Warfare III (=)

4. Helldivers II (-2)

5. MLB The Show 24 (+1)

6. Sea of Thieves (-2)

7. Minecraft (+6)

8. Elden Ring (+11)

9. Hogwarts Legacy (=)

10. Stellar Blade (-9)





MEILLEURES VENTES POUR 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, Larian Studios et Epic Games)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Helldivers II (=)

2. COD Modern Warfare III (=)

3. Dragon's Dogma II (=)

4. MLB The Show 24 (=)

5. Final Fantasy VII Rebirth (=)

6. Tekken 8 (=)

7. Madden NFL 24 (=)

8. Suicide Squad : Kill the Justice League (=)

9. Hogwarts Legacy (=)

10. Persona 3 Reload (=)