[RUMEUR] Le suivi de Dragon Ball Z : Kakarot relancé avec du Dragon Ball Daima

Lors de l'annonce des 8 millions de ventes pour Dragon Ball Z : Kakarot, Bandai Namco avait invité la communauté à patienter jusqu'à la suite du programme, ce qui pouvait aussi bien signifier le doigts pointé vers Sparking Zero (c'était le compte officiel X de la franchise au global), une éventuelle suite… ou tout simplement d'autres DLC.



Et il semble que l'on se dirige vers le dernier cas, avec la publication d'une nouvelle MAJ pour DBZ Kakarot en apparence sans grand intérêt autre que des correctifs, jusqu'à ce que les fouineurs data repèrent dans le code une mention des plus éloquentes : « Dragon Ball Z KAKAROT Additional Episode : DAIMA (Part 1) ».



Inutile d'en dire davantage, et ne reste plus qu'à patienter jusqu'à la GamesCom ou le TGS, bref probablement au moment où la Shueisha se décidera à balancer une vraie bande-annonce de l'anime avec la date.