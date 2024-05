La Private Division de Take-Two annule maintenant son projet avec Bloober Team La Private Division de Take-Two annule maintenant son projet avec Bloober Team

La « Private Division » de Take-Two Interactive, dédiée à des partenariats financiers avec des développeurs indépendants, continue de voir ses ambitions fondre avec une nouvelle annulation. Car après l'annulation du contrat pour le Project Dagger de People Can Fly (mis du coup à la poubelle par l'équipe) puis l'action-RPG Eternal Strands de Mike Laidlaw (survivra en auto-édition), Take-Two annonce maintenant se débarrasser du Project C de Bloober Team, qui n'aura plus qu'à trouver un autre éditeur (ou annuler son jeu).



La « Private Division » reste notamment connue pour The Outer Worlds (Obsidian), Tales from the Borderlands (Gearbox) et récemment No Rest for the Wicked (Moon Studios). Parmi ses rares projets restants, on trouve Tales of the Shire (Seigneur des anneaux façon Animal Crossing) et le Project Bloom de Game Freak.