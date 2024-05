Date et heure du prochain Devolver Direct Date et heure du prochain Devolver Direct

Devolver Digital vient comme chaque année se placer durant le Summer Game Fest en annonçant son nouveau « Devolver Direct » dans la nuit du 7 au 8 juin (01h00 heure FR) avec en attente des nouvelles et des DATES pour The Plucky Squire, Neva et le déjanté Baby Steps, sans oublier des annonces fraîches pour préparer le calendrier de 2025.



Le programme du printemps.



Mai :

- Rumeur d'un show Sony (on commence à avoir des doutes hein...)



Juin :

- Conférence Summer Game Fest le 7 juin à 23h00

- Future Games Show Showcase le 8 juin à 21h00

- Devolver Direct le 8 juin à 01h00

- Xbox Showcase le 9 juin à 19h00

- Ubisoft Forward le 10 juin (heure à confirmer)

- PC Gaming Show le 10 juin à 22h00

- Nintendo Direct Switch 1 (date et heure à confirmer)