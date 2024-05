Après le grand ménage de plusieurs mois, Embracer fait le point sur son avenir Après le grand ménage de plusieurs mois, Embracer fait le point sur son avenir

Après un charcutage comme rarement vu dans l'industrie, Embracer doit mettre se remettre en selle pour l'avenir, avec cette fois de meilleures bases, apparemment plus claires, mais surtout moins éparpillées en espérant que la folie des rachats à l'aveugle ait pris définitivement fin.



Pour l'année fiscale en cours, Embracer prévoit de lancer pas moins de 70 jeux (possibilité que l'on parle de SKU), ce qui inclus donc titres inédits, portages et jeux mobile. Certains pourraient même éventuellement y inclure d'éventuels jeux pour le launch de la Switch 2 s'ils le souhaitent.



Parmi les jeux importants à venir, pour cette année fiscale et au-delà, et il reste quand même du lourd :



- Kingdom Come : Deliverance II (durant cette année fiscale)

- Le prochain Tomb Raider (collaboration avec Amazon Games)

- Le prochain Metro (développeur inconnu, du coup)

- Metro Awakening (VR)

- TMNT : The Last Ronin

- Titan Quest 2

- Killing Floor 3 (durant cette année fiscale)

- Gothic Remake (durant cette année fiscale)

- Un nouveau Painkiller



Mais aussi :



- Deep Rogue Galactic : Rogue Core (spin-off sauce rogue)

- Warhammer 40.000 : Speed Freeks (une sorte de Twisted Metal)

- Legend of the 5 Rings (LSDA version card-game)

- Le remake de Epic Mickey

- Hyper Light Breaker

- Et bien d'autres



Notez enfin, toujours côté JV, que 3 titres au moins de l'ordre du AA, encore non annoncés, arriveront avant fin mars 2025, et que parmi ses licences jugées importantes pour l'avenir, Embracer évoque expressément Darksiders.



Enfin, pour ce qui est du cinéma :



- 2 nouveaux films Seigneurs des Anneaux pour le cinéma (le premier en 2026).

- Confirmation d'une série Live Tomb Raider chez Amazon Prime.