Death Stranding 2 va maintenant entrer dans sa ''phase d'ajustement'' pour un an

Environ 4 mois après sa copieuse présentation que l'on vous remet ci-dessous pour le plaisir, Hideo Kojima reparle rapidement depar le biais de sa propre émission de radio, évoquant que tout ce qui touche à la motion-capture et au doublage des professionnels (Norman Reedus, Léa Seydoux, Troy Baker…) est maintenant bouclé.Toutes les pièces du puzzle sont maintenant sur la table et Kojima va mettre en place sa « phase d'ajustement » pour améliorer l'expérience et y ajouter une belle couche de polish durant un an, le lancement étant toujours signé officiellement pour 2025, une année qui risque d'être particulièrement chargé pour le média.