Tomb Raider : Prime veut sa série TV Live Tomb Raider : Prime veut sa série TV Live

Amazon comme bien d'autres a parfaitement compris que le JV était une fabuleuse ressource pour des adaptations en séries TV, en plus de pouvoir causer un boost des ventes pour la matière première. Et quand c'est ce même Amazon qui possède les droits d'exploitation pour le prochain Tomb Raider de Crystal Dynamics, aucune hésitation à avoir : Miss Croft va bénéficier d'une adaptation en série TV Live sur Prime. Point.



Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) prendra le rôle de productrice, et ce sera l'unique information à retenir pour le moment, mais on rappellera que Tomb Raider aura également droit à d'une autre série, cette fois animation, chez le concurrent Netflix.