Gothic Remake : des visuels et un collector

Pour comme pour rassurer sur le fait que « après tous nos licenciements et fermetures, on a encore de gros jeux à venir hein ! », c'est peu de temps après avoir officialisé le déjà très attendu Kingdom Come : Deliverance II que Embracer donne via THQ Nordic des nouvelles de Gothic Remake, non pas avec une bande-annonce ou une date de sortie… mais tout simplement la promesse d'un collector à 199,99€. Voilà…



Ne soyons pas non plus mauvaise langue : on repart tout de même avec quelques visuels.