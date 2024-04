People Can Fly préfère annuler le Project Dagger People Can Fly préfère annuler le Project Dagger

Les choses se sont terriblement mal passées pour l'action-RPG sauce coop Project Dagger de People Can Fly : un temps développé en collaboration avec Take-Two Interactive avant que l'éditeur ne lâche l'affaire pour laisser le développer passer au auto-édition, le chantier est finalement abandonné sans retour suite à une évaluation interne de la « portée commerciale » (apparemment faible).



Aucune nouvelle vague de licenciements selon le communiqué et les employés en charge devraient donc être naturellement répartis entre le Project Maverick (avec les Xbox Game Studios) et le Project Gemini (avec Square Enix).