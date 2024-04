Date et heure du prochain PC Gaming Show

Toujours pas de nouvelles de la part de Nintendo et de Sony, ni de précisions concernant Microsoft, mais le planning du printemps se voit ajouter une case avec l'habituel PC Gaming Show le 10 juin à 22h00, donc quelques heures avant ou après l'Ubisoft Forward selon ce que souhaite faire l'éditeur.Une cinquantaine d'annonces et/ou bande-annonces seront au programme de cet event qui nous avait l'année dernière des nouvelles deou encoreMai :- Rumeur d'un show Sony (State of Play ou PS Showcase)Juin :- Conférence Summer Game Fest le 7 juin (23h00)- Future Games Show Showcase le 8 juin- Ubisoft Forward le 10 juin- PC Gaming Show le 10 juin à 22h00- Xbox Showcase (date et heure à confirmer)- Rumeur du Nintendo Switch 2 Reveal