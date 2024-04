Départ difficile pour COD Warzone Mobile Départ difficile pour COD Warzone Mobile

Encore du « Call of » mais cette fois avec une mauvaise nouvelle pour Activision Blizzard et du coup Xbox : le lancement de Call of Duty Warzone Mobile ne semble pas à la hauteur avec seulement 2,3 millions de dollars de revenus pour ses 2 premières semaines du le marché (3 millions en comptant le lancement anticipé dans certains pays), dont plus de la moitié aux USA.



A titre de comparaison, c'est quasiment 5 fois moins que Call of Duty Mobile sur le même laps de temps bien que ce dernier avait bénéficié d'une concurrence bien moindre en 2019 (et une meilleure optimisation visiblement selon les retours). Un épisode d'ailleurs toujours actif chez Tencent et même si Activision ne veut pas parler de concurrence maison, reste qu'elle est bien présente et cela ne doit pas arranger leurs affaires quand Warzone Mobile est lui conçu pour faire partie d'un écosystème avec le PC et les consoles (il partage le même Pass de combat notamment).



Bref, preuve encore qu'une grande licence ne fait pas à elle-seule des miracles sur mobile (Nintendo l'a remarqué) et entre le concerné et un Warcraft Rumble qui ne peut que vivre dans l'ombre de Clash Royale, on garde néanmoins en tête le succès de Diablo Immortal. Et puis bon, il y a King.