Disgaea 7 aura évidemment sa Complete Edition Disgaea 7 aura évidemment sa Complete Edition

Comme de coutume avec Nippon Ichi Software, Disgaea 7 n'échappera pas à une « Complete Edition » signée pour le 25 juillet au Japon (Switch, PS5, PS4) et dès que possible en occident.



Ceux qui ont fait preuve de patience repartiront donc avec un menu toujours plus garni pour obtenir une durée de vie impossible à mesurer :



- Le jeu de base déjà bien complet

- L'intégralité des DLC dont 7 scénarios et 21 personnages

- Une extension post-game inédite

- Level-Cap augmenté

- Tous les persos peuvent maintenant activer le mode Enfer pour un développement encore plus profond, au cas où vous souhaitez faire d'un simple Prinny un monstre de guerre.