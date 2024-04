[LEAK] Un roguelite Prince of Persia en chantier, et entre les mains de Evil Empire (Dead Cells) [LEAK] Un roguelite Prince of Persia en chantier, et entre les mains de Evil Empire (Dead Cells)

Parce que c'est Ubisoft, impossible qu'un secret tienne jusqu'au lancement mais pour le coup, on tient une potentielle belle surprise de la part de l'éditeur : selon Tom Henderson, Ubisoft aurait confié le développement d'un nouveau Prince of Persia à Evil Empire, dont l'équipe est justement libre de ses 10 doigts depuis la fin du suivi de Dead Cells.



Nommé The Rogue Prince of Persia, le titre sera (roulement de tambours) un roguelite agissant de la même manière que le prénommé : Early Access en premier lieu (cette année) et évolution via les retours de la communauté par des mises à jour gratuites.



UPDATE :



- L'idée a été mise sur la table il y a 4 ans, lors d'une rencontre entre Ubisoft et le développeur durant la GDC 2019.

- La DA se rapprocherait des BD franco-belge.



Pendant ce temps, le remake des Sables du Temps reste porté disparu.