Dead Island 2 montre sa deuxième extension Dead Island 2 montre sa deuxième extension

Sauf changement de plan, le suivi de Dead Island 2 s'achèvera le 17 avril prochain avec la sortie de la deuxième et dernière extension, rapidement présentée en ce jour avec cette poignée de visuels montrant le nouveau biome et la promesse de repartir avec de nouvelles armes (dont le lance-scie) et deux types supplémentaires de zombies spéciaux : l'un se la joue Glacius en se décomposant dans une mare de sang pour réapparaître ailleurs, l'autre utilise ses intestins comme fouet. Délicieux.



Vendu à 2 millions d'unités, cette ex-arlésienne est disponible sur PC et supports PlayStation comme Xbox en cross-gen, en plus du Game Pass depuis un mois.