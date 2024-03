La trilogie S.T.A.L.K.E.R. arriverait sur consoles La trilogie S.T.A.L.K.E.R. arriverait sur consoles

Ce soir aura lieu le Xbox Partner Preview et à l'instar du précédent qui a permis une remise en avant surprise de Visions of Mana, le show de 19h00 est susceptible de réserver une surprise possiblement éventée par plusieurs revendeurs japonais venant de lister une inattendue version console de S.T.A.L.K.E.R. : Legends of the Zone Trilogy, donc le premier épisode et ses deux suites stand-alone, trois titres jusqu'à présent réservés au PC.



Ça arriverait pour le 27 juin et on devine sans mal que cela préparera l'arrivée de S.T.A.L.K.E.R. 2 en septembre, en notant que contrairement à ce dernier, la trilogie d'origine sortirait bien simultanément sur supports PlayStation.