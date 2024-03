Crash Team Rumble : en cadeau d'adieu, la totalité des Battle Pass sont offerts

C'est aujourd'hui que meurt, du moins en terme de suivi et c'est tout à fait logique car si le jeu appartient à Activision et de fait désormais à Xbox, son développeur Toys for Bob est redevenu indépendant la semaine dernière et se consacrera désormais à un autre chantier, probablement une nouvelle licence à lire entre les lignes, avec ou sans Xbox.Si l'on revient sur la fin de, c'est tout simplement pour signaler un sympathique cadeau d'adieu : fin des micro-transactions et la totalité des Battle Pass (sous 3 saisons) sont désormais réunis en un seul totalement gratuit, soit 500 paliers de bonus à débloquer. Reste à voir l'audience pour les nouveaux intéressés, à se demander s'il n'aurait pas fallu marquer encore plus le coup avec une inclusion directe dans le Game Pass et le PS Plus.