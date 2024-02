Sans prévenir, Marcus Lehto quitte son studio et le projet d'un Battlefield purement solo Sans prévenir, Marcus Lehto quitte son studio et le projet d'un Battlefield purement solo

On ne peut vraiment dire que suite à son principal fait d'armes, la co-création de la franchise Halo, Marcus Lehto ait su rebondir dans le milieu… Car après l'échec total du projet Disintegration qui a été jusqu'à causer la mort du studio affilié, l'homme était sur le point de connaître la rédemption en associant sa nouvelle boîte Ridgleine Games à la franchise Battlefield. Le but : créer un épisode 100 % solo et mieux scénarisé, donc combler l'un des principaux points faibles de la licence DICE.



On ne sait pas si le projet arrivera à terme, mais dans tous les cas, cela se fera sans Marcus : sans communiqué aucun mais repéré dans les mentions X comme Facebook, l'homme a quitté son studio et il faudra attendre pour avoir les explications. Bonne chance aux membres restants, tout comme à Vince Zampella pour redonner à l'avenir ses lettres de noblesse à Battlefield suite à une restructuration et l'échec au départ de 2042.