Une date pour le prochain Pokémon Presents

Après l'officialisation du Partner Direct, c'est maintenant l'habituel Pokémon Presents qui se voit tout juste confirmé avec une tenue actée pour mardi 27 février à 15h00 chez nous.



Qu'en attendre ? Alors hormis le suivi de Pokémon GO à Pokémon Unite, on gardera un œil pour une éventuelle annonce et s'il est un peu trop tôt pour la 10G, rien n'empêche la Pokémon Company de terminer la carrière de la Switch avec un nouveau remake (5G ?) ou un spin-off. On continuera à ce sujet de s'étonner de l'absence d'un Let's Go 2 quand le premier a tapé 15 millions de ventes...