Après un noël décevant, Tekken 8 vient sauver l'honneur chez Bandai Namco Après un noël décevant, Tekken 8 vient sauver l'honneur chez Bandai Namco

Les résultats de Bandai Namco ne sont pas encore tombés mais les retours font état de mauvaises nouvelles pour le trimestre de noël (octobre-décembre 2023) avec des ventes en baisse et un bénéfice en chute libre, la faute à de nombreuses sous-performances de titres moyen de gamme certes parfois pas chers à produire, et pourtant visiblement pas rentables en plus d'être incapables de briller même durant les périodes de promo (tout le monde n'est pas Capcom).



Même Blue Protocol, le « Genshin Impact maison » est sorti en totale discrétion au Japon, et l'unique lumière depuis plusieurs mois vient de Tekken 8, au-dessus de ses objectifs avec 2 millions de ventes en moins d'un mois, un bilan bien supérieur à Street Fighter 6 (3 millions… mais en 7 mois).



De fait, alors que Bandai Namco est obligé de revoir ses objectifs à la baisse pour l'année fiscale en cours (-34%), l'éditeur devrait selon les retours se réorganiser pour « promouvoir une sélection plus stricte de jeux » en « mettant l'accent sur la qualité ». On ne demande que ça.