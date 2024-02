Certain Affinity s'ajoute au chantier EXODUS, le RPG des anciens de Bioware

Si l'on en croit certains bruits de couloirs, le pendant « Battle Royale » de la franchisea été annulé il y a quelques mois (cela explique l'absence de nouvelles) et même si Certain Affinity, initialement en charge du projet, a un autre gros morceau sur le feu avec le, une sorte de « Monster Hunter »-like en partenariat avec les Xbox Games Studios bien que l'on reste encore dans le cadre de la rumeur, reste qu'une partie de l'équipe a dû trouver de quoi s'occuper, et on sait maintenant comment.Car, et c'est cette fois bien officiel, Certain Affinity vient d'annoncer un partenariat avec Archetype Entertainment pour une aide au développement sur la grosse curiosité. Pour rappel, Archetype Entertainment, c'est le nouveau studio des anciens de Bioware réunissant des têtes comme James Ohlen (concepteur principal deainsi que) ainsi que Drew Karpyshyn, le scénariste de ce mêmemais également les deux premiersEt, c'est tout simplement un RPG orienté action/aventure dans un cadre pleinement SF qui mettra en avant un détail ignoré par une majorité des jeux de ce contexte : la relativité et la dilatation spatiale, avec une humanité en perte tentant de voler des ressources ennemies à travers les galaxies mais dont les voyageurs en charge de cette mission feront face au fait qu'à chaque aller-retour, un temps fou de l'ordre parfois de décennies s'est écoulé dans le foyer natal.Prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, sans date pour le moment.