Revenus fiscaux : le bonus magique Activision Blizzard propulse les revenus Xbox pour noël Revenus fiscaux : le bonus magique Activision Blizzard propulse les revenus Xbox pour noël

Comme d'habitude et c'est toujours malheureux pour ceux qui aiment les chiffres, le rapport fiscal de Microsoft Xbox est réduit à se plus simple expression et c'est ainsi que pour le trimestre des fêtes de fin d'année (1er octobre au 31 décembre 2023), le géant se contente d'indiquer de multiples hausses :



- C'est +49 % pour les ventes de jeux (royalties inclus) par rapport à l'année précédente.

- On prend aussi +61 % sur les DLC, micro-transactions et abonnement.

- Et un simple 3 % pour les ventes hardware.



Pourquoi des hausses aussi drastiques direz-vous ? Tout simplement parce que les jeux Activision Blizzard King sont désormais pris en compte. Sans cela, les ventes de jeux ne seraient en hausse que de 5 %, et seulement 6 % pour le secteur DLC, micro-transactions et abonnement. Magie.



Ce sera malheureusement tout, même pas un point sur le nombre d'abonnés Game Pass...