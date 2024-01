Avowed : Obsidian apporte quelques détails sur le système de compagnons

a déjà eu le temps de se montrer copieusement ce mois-ci, et à deux reprises, mais l'équipe en rajoute une petite couche dans une interview accordée à PCGamer pour évoquer rapidement ce qui touche au système de compagnons, et voici ce qu'on retiendra :- Il y aura plusieurs compagnons à recruter au fil de l'aventure, dans un nombre suffisamment fourni mais encore inconnu.- Deux compagnons au choix peuvent vous accompagner durant l'aventure et les combats.- Les autres resteront dans un « camp » (coucou).- Si vous êtes libre de vos choix, il existera quelques cas précis qui réclameront obligatoirement la présence de tel ou tel compagnon.- Temps réel oblige, il n'est pas question de gérer constamment vos compagnons en combat mais vous pourrez tout de même leur donner quelques ordres de base.- Les relations avec vos compagnons seront moins punitifs que dans, « au hasard »,. Qu'importe vos décisions, si vos ami(e)s peuvent donner leur avis sur le sujet, ils ne quitteront pas l'équipe à jamais en cas de désaccord.Enfin, si rien n'est encore pleinement confirmé, il ne semble pas y avoir de système de romances, ce qui au moins évitera que vos compagnons vous proposent dès que l'occasion se présente un tête à tête nocturne.