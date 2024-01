S.T.A.L.K.E.R. 2 donne de ses nouvelles S.T.A.L.K.E.R. 2 donne de ses nouvelles

On aimerait bien une bande-annonce surprise de S.T.A.L.K.E.R. 2 avec une date de sortie lors du Developer_Direct de jeudi soir, et tout en continuant à croiser les doigts sur le sujet, sachez tout de même que le développeur a souhaité nous faire patienter avec un carré de visuels neufs proposant le HUD finalisé.



Le studio GSC Game World qui rappelle d'ailleurs, pour rassurer d'une certaine façon, que les précommandes sont toujours ouvertes en vue d'un lancement « début 2024 », sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.