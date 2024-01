Bilan 2023 : les plus gros succès sur mobile Bilan 2023 : les plus gros succès sur mobile

Autre bilan de 2023, cette fois pour l'univers du mobile aussi bien iOS que Android avec un top 10 des plus gros succès de l'année sur le plan commercial (donc micro-transactions vu que le classement est trusté par les F2P), dont les données ont été réunies par Appmagic et Mobilegamer.biz.



On notera la domination du marché chinois avec Tencent représentant à lui seul 4,88 milliards de dollars en revenus, et NetEase dont le CA mobile est adjugé à 1,84 milliard. Pas trop loin derrière, King aujourd'hui entre les mains de Microsoft a tourné à 1,37 milliard. Ajoutons enfin que si Bandai Namco n'affiche pas de jeux dans le top 10, ses multiples productions cumulées lui permet de s'afficher parmi les meilleurs éditeurs avec 936 millions de dollars en poche.



Dernier point, attendu d'une certaine façon : pour la première fois depuis 2016, Pokémon GO n'est plus dans le top 10.



1. Honor of Kings : 1,48 milliard de dollars en revenus sur 2023

2. PUBG Mobile : 1,14 milliard

3. Candy Crush Saga : 956,9 millions

4. Genshin Impact : 943,8 millions

5. Roblox : 868,6 millions

6. Royal Match : 835,2 millions

7. Coin Master : 728,7 millions

8. Honkai : Star Rail : 659,1 millions

9. Monopoly GO : 645 millions

10. Gardenscapes : 605,7 millions