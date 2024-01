Charts UK : EA Sports FC 24 et la PlayStation 5 en vainqueurs de décembre Charts UK : EA Sports FC 24 et la PlayStation 5 en vainqueurs de décembre

L'institut GSD nous fait le bilan UK du mois de décembre, en légère hausse (2%) par rapport à 2022 et ce grâce à de multiples facteurs : parc nouvelle génération enfin bien installée, jolies promotions et sortie en bonus du jeu Avatar : Frontiers of Pandora qui se contentera de la 8e place, néanmoins pas trop mal vu le gros manque de marketing.



Pour le hardware, c'est 500.000 consoles qui ont été écoulées pour noël au Royaume-Uni (+7 % par rapport à 2022) pour le classement suivant :



1) PlayStation 5 (-19 % par rapport à novembre)

2) Nintendo Switch (-39%)

3) Xbox Series (+ 6%)



A noter :



- Décembre fut le meilleur mois de vente de Super Mario Wonder.

- Les promos ont permis un (ultime ?) boost de la PlayStation 4 et la Dual Shock 4.





Top 10 de décembre 2023 :

(dématérialisé compris sauf pour Nintendo)



1. EA Sports FC 24

2. COD Modern Warfare III

3. Hogwarts Legacy

4. Super Mario Bros. Wonder

5. Grand Theft Auto V

6. Marvel's Spider-Man 2

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Avatar : Frontiers of Pandora

9. Red Dead Redemption 2

10. Nintendo Switch Sports