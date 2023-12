Deck13 : l'après Atlas Fallen se met en place Deck13 : l'après Atlas Fallen se met en place

L'échec commercial de Atlas Fallen ne signera pas la mort du studio Deck13, et c'est tant mieux pour l'équipe qui avait réussi à percer avec sa franchise The Surge.



Nous savions déjà que Focus redonnera une nouvelle chance au premier cité avec une upgrade majeure courant 2024 qui modifiera certaines choses dans le game-design, améliorera l'expérience tout en apportant du contenu neuf, mais on apprend maintenant via le site allemand Games Wirtschaft que Deck13 a reçu une subvention de l'économie locale (environ 5 millions d'euros) pour un nouveau projet.



Trois choses à savoir pour le moment :



- Nom de code Foxtrot

- Devrait cette fois tourner sous Unreal Engine 5 (au lieu du moteur maison Fledge)

- Objectif d'un lancement en 2026



Vous savez tout, donc pas grand-chose, mais vous savez.