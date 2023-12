Anthem : les derniers chiffres de ventes sont tombés Anthem : les derniers chiffres de ventes sont tombés

Ancien de la stratégie marketing globale chez Electronic Arts, Alexandre Scriabine n'a demandé son avis à personne pour publier sur son compte LinkedIn le bilan de Anthem, et apprenez que malgré un lancement éclatant (2 millions de ventes), la tentative GAAS de Bioware aura terminé sa carrière à 5 millions.



Un échec, déjà parce que EA en espérant ce chiffre en période de lancement et pas au bout de plusieurs années, et surtout parce que l'éditeur voulait vendre tout cela à prix fort. Hors, on sait que passé les premiers mois de carrière et l'inéluctable catastrophe du suivi, le titre s'est retrouvé bradé à parfois 10 balles.



Autant dire que sur les revenus, on doit être à mille lieux des objectifs d'EA mais tout cela s'est bien terminé pour les fans du studio : c'est l'échec d'Anthem qui a conduit Bioware à retourner vers le 100 % solo quitte à rebooter le développement de Dragon Age Dreadwolf. Ce serait d'ailleurs bien qu'il sorte un jour (pour rappel, RDV l'été 2024 pour le reveal).