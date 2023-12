Alone in the Dark : un report de plus

Et un report de plus pour le remake dedont la sortie n'est désormais plus fixée en janvier mais courant mars 2024, officiellement dans le but de peaufiner au mieux l'expérience (et mieux vaut vu les premiers retours) tout en évitant à l'équipe de se taper des semaines de crunch en pleine période de noël. Ok, c'est louable.On vous remet la précédente présentation en attendant du neuf.