VGC : la mise à mort de Free Radical (et TimeSplitters 4) se confirme doucement VGC : la mise à mort de Free Radical (et TimeSplitters 4) se confirme doucement

L'information avait été éventée chez VGC et semble définitivement se confirmer par les mêmes sources, rapportant donc que Embracer a envoyé un mail à Free Radical pour annoncer la « fermeture potentielle » du studio UK dans moins de deux semaines.



« Alors que nous avançons dans le processus de consultation et faisons face à la fermeture potentielle de Free Radical le 11 décembre 2023, je [ndlr : le PDG] tiens à exprimer ma gratitude pour votre engagement et le travail remarquable accompli. C'est une période difficile pour nous tous, mais surtout pour vous, et notre objectif est de vous soutenir autant que possible pendant cette transition. »



Par processus, on rappelle que la loi UK impose un délai d'un mois avant fermeture d'une filiale afin de laisser le temps de trouver des solutions de secours ou pourquoi pas un acheteur potentiel. Peu d'espoirs, alors qu'il y a deux ans, Embracer annonçait avec paillettes le développement d'un TimeSplitters 4.